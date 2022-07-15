Hülya Avşar giyinmeye fırsat bulamadı! Bornozuyla sahneye fırladı! Gören neye uğradığını şaşırdı! Avşar kızı ağızları açık bıraktı
1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar, evlendiği ortaya çıkınca tacını geri vermek zorunda kaldı. O dönem magazin gündeminden düşmeyen bu olay, Avşar'ın hayatında dönüm noktası oldu. Yarışmanın ardından birçok teklif alan ve magazinin gözdesi haline gelen Avşar kızı, 1983 yılında oynadığı Haram adlı filmde oynadı ve 1995'te çıkardığı Yarası Saklım adlı albümü müzik piyasasına damgasını vurdu. Oyunculuk, şarkıcılık derken kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlü isim, attığı her adımla her dönem adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de çok konuşulan Avşar kızı, son olarak sahne pozlarıyla olay oldu. Sahneye bornozla çıkan şarkıcı, "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Avşar'ın o halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hülya Avşar'ın bornozlu o halleri...
15.07.2022 19:09 - Son Güncelleme: 15.07.2022 19:11
1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu.