Neymar’ın eski aşkı Katerina itiraf etti yıldız futbolcunun gerçek cinsel hayatı ifşa oldu! Meğer yatak odasında...

Dünyanın yakından takip ettiği futbolcu Neymar da Silva Santos Júnior özel hayatıyla gündeme geldi. Bir dönem aşk yaşadığı Katerina Safarova Neymar'ın yatak odası sırlarını tek tek ifşa etti. Safarova'nın Neymar hakkındaki itirafları magazin ve spor dünyasını salladı.