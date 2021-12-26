Neymar'ın eski aşkı Katerina itiraf etti yıldız futbolcunun gerçek cinsel hayatı ifşa oldu! Meğer yatak odasında...
PSG'nin yıldızı Neymar hakkında itiraflar ortalığı karıştırdı. Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisi Katerina Safarova açıklamalarıyla gündeme geldi. Neymar'ı yatakta başka bir kadınla bastığını söyleyen Safarova yaşadıklarını bir bir anlattı. Neymar'dan ayrıldıktan sonra sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşmaya devam eden güzel model ''Neymar'ı o şekilde bastığımda Alkollü numarası yapıyordu'' dedi. İşte açıklamalarının tamamı...
26.12.2021 16:00
- Son Güncelleme: 26.12.2021 16:00
Dünyanın yakından takip ettiği futbolcu Neymar da Silva Santos Júnior özel hayatıyla gündeme geldi. Bir dönem aşk yaşadığı Katerina Safarova Neymar'ın yatak odası sırlarını tek tek ifşa etti. Safarova'nın Neymar hakkındaki itirafları magazin ve spor dünyasını salladı.
NEYMAR'I BAŞKA BİR KADINLA BASTI
Genç model sevgilisi Neymar'ın odasına girdiğinde çok kötü bir manzarayla karşılaştı.