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Seray Sever hamile üstelik ikiz bebek geliyor! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulmuştu...

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulan Seray Sever'den müjdeli haber geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu ve sunucu Seray Sever'in hamile olduğu yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. 4 aylık hamile olduğu ileri sürülen Seray Sever'in ikiz bebek beklediği konuşuluyor. Seray Sever ile eşi Eray Sünbül 4 yıllık ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı...

26.12.2021 15:23 - Son Güncelleme: 26.12.2021 15:32
Seray Sever hamile üstelik ikiz bebek geliyor! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulmuştu...

İKİZ GELİYOR!

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulmuştu... Oyuncu ve sunucu Seray Sever hamile, üstelik ikiz bebek geliyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seray Sever hamile üstelik ikiz bebek geliyor! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulmuştu...

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, 20 Nisan 2018 tarihinde kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.

Seray Sever hamile üstelik ikiz bebek geliyor! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulmuştu...

Eşi Eray Sünbül ile sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettiren Seray'ın hamile olduğu ileri sürüldü.

Seray Sever hamile üstelik ikiz bebek geliyor! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulmuştu...

Elde edilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan Seray Sever ikiz bebek bekliyor.

Seray Sever hamile üstelik ikiz bebek geliyor! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulmuştu...

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaştığı bu kare ile günlerce konuşulmuştu Seray Sever ve eşi...

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