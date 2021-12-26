Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna'yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı
Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle Rihanna'yı gölgede bıraktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yabancı bir markanın elbisesini üzerinde taşıyan 49 yaşındaki başarılı şarkıcının şıklığı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Daha önce Rihanna ve Naomi Campbell'da da gördüğümüz elbise en çok Demet Akalın'a yakıştırıldı. İşte sosyal medyada boy gösteren Demet Akalın'ın çok konuşulan derin göğüs dekolteli transparan elbiseli karesi...
26.12.2021 16:44
- Son Güncelleme: 26.12.2021 16:44
DEMET RİRİ'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI!
Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna'yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı...
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın, yabancı bir markanın elbisesini üzerinde taşıdı. Kamera karşısına geçen Demet Akalın'ın Instagram karesini görenler yorum yağmuruna tuttu.
Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarını tercih eden ve marka tutkusu ile sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli transparan elbisesini görenler dönüp bir daha baktı.