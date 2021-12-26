Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna'yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna'yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle Rihanna'yı gölgede bıraktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Yabancı bir markanın elbisesini üzerinde taşıyan 49 yaşındaki başarılı şarkıcının şıklığı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Daha önce Rihanna ve Naomi Campbell'da da gördüğümüz elbise en çok Demet Akalın'a yakıştırıldı. İşte sosyal medyada boy gösteren Demet Akalın'ın çok konuşulan derin göğüs dekolteli transparan elbiseli karesi...

26.12.2021 16:44 - Son Güncelleme: 26.12.2021 16:44
Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna’yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı

DEMET RİRİ'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI!

Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna'yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna’yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın, yabancı bir markanın elbisesini üzerinde taşıdı. Kamera karşısına geçen Demet Akalın'ın Instagram karesini görenler yorum yağmuruna tuttu.

Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna’yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarını tercih eden ve marka tutkusu ile sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli transparan elbisesini görenler dönüp bir daha baktı.

Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna’yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Daha önce Naomi Campbell ve Rihanna'nın da tercih ettiği elbise en çok Demet Akalın'a yakıştırıldı.

Demet Akalın derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Rihanna’yı gölgede bıraktı gören dönüp bir daha baktı

"DEMET ŞIKLIĞI!"

Demet Akalın'ın bu karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SON DAKİKA