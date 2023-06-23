Nesrin Cavadzade'nin göğüs dekolteli elbisesini gören Didem Uzel açtı ağzını yumdu gözünü: "O gece gelinin gecesidir"

Nesrin Cavadzade'yi eleştirenlerin arasında Didem Uzel de vardı. Uzel, "Gecenin en iddialı ismi" yorumu yapılırken oyuncu Didem Uzel'den bir eleştiri geldi. Oyuncunun kıyafetini düğün için abartılı bulan Uzel, "Düğüne uzun ve mümkünse en sade elbise ile gidilir. Çünkü o gece gelinin gecesidir. Kırmızı halıda istediğinizi giyebilirsiniz. Düğünlerde sadelik önemlidir. Kıyafet bu arada çok güzel. Bir ödül gecesinde şahane olurmuş" ifadelerini kullandı.