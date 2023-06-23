Nesrin Cavadzade'nin göğüs dekolteli elbisesini gören Didem Uzel açtı ağzını yumdu gözünü: "O gece gelinin gecesidir"
Nesrin Cavadzade'nin göğüs dekolteli elbisesini gören Didem Uzel açtı ağzını yumdu gözünü. Nesrin Cavadzade, katıldığı bir düğünde iddialı göğüs dekolteli tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Çoğu kişinin eleştirdiği o kıyafet Didem Uzel'in de radarına takıldı. "Düğüne uzun ve mümkünse sade elbiseyle gidilir çünkü o gece gelinin gecesidir" cümlesiyle başlayan bir yazı paylaşan Didem Uzel'in tepkisi kısa sürede gündem oldu.
"O GECE GELİNİN GECESİDİR"
Nesrin Cavadzade'nin göğüs dekolteli elbisesini gören Didem Uzel açtı ağzını yumdu gözünü.
Nesrin Cavadzade arkadaşının düğününe katılırken tercih ettiği kıyafetiyle gündeme bomba gibi düştü. Kimileri Cavadzade'nin bu halini beğenirken kimileri ise düğüne uygun bir kıyafet olmadığını düşündü.
Nesrin Cavadzade'yi eleştirenlerin arasında Didem Uzel de vardı. Uzel, "Gecenin en iddialı ismi" yorumu yapılırken oyuncu Didem Uzel'den bir eleştiri geldi. Oyuncunun kıyafetini düğün için abartılı bulan Uzel, "Düğüne uzun ve mümkünse en sade elbise ile gidilir. Çünkü o gece gelinin gecesidir. Kırmızı halıda istediğinizi giyebilirsiniz. Düğünlerde sadelik önemlidir. Kıyafet bu arada çok güzel. Bir ödül gecesinde şahane olurmuş" ifadelerini kullandı.
Didem Uzel'in Nesrin Cavadzade'yi eleştirdiği bu paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı katılırken kimileri de bu tepkiyi gereksiz buldu. Ardından ikili arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.