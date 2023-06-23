2 yılı devirmişler! 8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim! O da çok ünlü! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

"SÖZLER YETERSİZ KALIRMIŞ BAZEN"

Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim...