2 yılı devirmişler! 8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci’nin ilk eşi bakın kim! O da çok ünlü! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Düvenci'nin aşk hayatı da merak edildi. 3 evlilik yapan ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düvenci'nin Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızıyla 2 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Ceyda Düvenci'nin kendisi gibi oyuncu olan ilk eşi kimmiş...
23.06.2023 12:39 - Son Güncelleme: 23.06.2023 12:53
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Bülent Şakrak'la 2015 yılında dünyaevine girdi.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Tüm bu gelişmelerin ardından Ceyda Düvenci'den beklenmedik bir hamle geldi. İskelenin sonunda yalnız başına verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan Düvenci, paylaşımına düştüğü notla boşanma iddialarını adeta doğruladı.
"SÖZLER YETERSİZ KALIRMIŞ BAZEN"
Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim...