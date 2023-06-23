55’lik Hakan Ural “Bu garip de çocukmuş” deyip paylaştı! "Gisela" yorumları havada uçuştu! Gözler Melisa Ural ile Engincan Ural’a çevrildi

Sibel Can ile 1999'da evliliğini sonlandıran Ural, gönlünü 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can'a kaptırdı ve çift 2005'te dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerine hız kesmeden devam eden ünlü çiftin, Gisela adını verdikleri bir evlatları oldu.