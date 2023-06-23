55’lik Hakan Ural “Bu garip de çocukmuş” deyip paylaştı! "Gisela" yorumları havada uçuştu! Gözler Melisa Ural ile Engincan Ural’a çevrildi
1988-1999 yılları arasında dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile evli kalan ve Melisa Ural'la Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, daha sonra gönlünü 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can Ural'a kaptırdı. Çift, 2005'te evlendi ve Hakan Ural'ın "üç numara" dediği kızları Gisela Ural dünyaya geldi. Ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Ural, bu kez bambaşka bir kareyle takipçilerini karşısına çıktı. Zor bir çocukluk geçiren ve hayat hikayesiyle dikkat çeken Ural, o yıllara ait bir fotoğrafı yayınladı. Ural'ın fotoğrafı kısa sürede gündem olurken gözler çocuklarına çevrildi. İşte detaylar...
23.06.2023 13:07 - Son Güncelleme: 23.06.2023 13:07
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Uzun bir süre baba Selçuk Ural'ın velayetine geçemeyen Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. Ünlü ismin dönüm noktası ise 16 yaşı oldu.
Bu yaşta mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural'ın bir anda hayatı değişti ve Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı.
Zerrin Özer'in evinde gizli saklı nikah masasına oturan ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu oldu.
Sibel Can ile 1999'da evliliğini sonlandıran Ural, gönlünü 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can'a kaptırdı ve çift 2005'te dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerine hız kesmeden devam eden ünlü çiftin, Gisela adını verdikleri bir evlatları oldu.