Nesrin Cavadzade’nin estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! “Estetik yok” diyor ancak değişimi ağızları açık bırakıyor

1 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle eski sevgilisi Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Cavadzade, eski fotoğraflarıyla da zaman zaman gündeme geldi.

2 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Cavadzade, "Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur" sözleriyle estetik iddialarını yalanladı.