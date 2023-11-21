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Nesrin Cavadzade’nin estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! “Estetik yok” diyor ancak değişimi ağızları açık bırakıyor

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Nesrin Cavadzade'nin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Daha önce "Estetiğim yok" açıklamasında bulunan Cavadzade'nin eski fotoğrafları, sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, eski halini görenler "Dudaklarını kalınlaştırmış", "Burnunda estetik var" yorumlarında bulunurken birçok sosyal medya kullanıcısı tanımakta zorlandı.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 12:42 Güncelleme 21 Kasım 2023, 12:57
Nesrin Cavadzade’nin estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! “Estetik yok” diyor ancak değişimi ağızları açık bırakıyor 1

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle eski sevgilisi Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Cavadzade, eski fotoğraflarıyla da zaman zaman gündeme geldi.

Nesrin Cavadzade’nin estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! “Estetik yok” diyor ancak değişimi ağızları açık bırakıyor 2

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Cavadzade, "Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur" sözleriyle estetik iddialarını yalanladı.

Nesrin Cavadzade’nin estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! “Estetik yok” diyor ancak değişimi ağızları açık bırakıyor 3

Ancak Cavadzade'nin o fotoğrafları bir kez daha gündeme geldi ve sosyal medyada birçok yorum aldı.

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