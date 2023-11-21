16 kilo veren Nurgül Yeşilçay'dan sıfır makyaj poz "Sabah şişko uyandım bu önemli bilgiyi bilin" Sosyal medyayı sallayan Nurgül...

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor.

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Basın mensuplarının ''Sizi genelde hep fit görüyoruz'' şeklindeki sözlerine, ''Beni nerede fit görüyorsunuz? Hayır, 16 kilo verdim'' diye itiraz etmiş ve nasıl zayıfladığının sırrını da anlatmıştı.