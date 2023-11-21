16 kilo veren Nurgül Yeşilçay'dan sıfır makyaj poz "Sabah şişko uyandım bu önemli bilgiyi bilin" Sosyal medyayı sallayan Nurgül...

Son olarak Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo verdiğini ve bu süreçte aç kaldığını söylemişti. Dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yeşilçay, bu kez sıfır makyaj paylaşımıyla çok konuşuldu. İşte Yeşilçay'ın ilgi gören o paylaşımı.
İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde 16 kilo verdiğini açıklamıştı Yeşilçay.
Basın mensuplarının ''Sizi genelde hep fit görüyoruz'' şeklindeki sözlerine, ''Beni nerede fit görüyorsunuz? Hayır, 16 kilo verdim'' diye itiraz etmiş ve nasıl zayıfladığının sırrını da anlatmıştı.