Nesrin Cavadzade sevgilisinin ev halini paylaştı! Gökhan Alkan'dan kas şov...

Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan'ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı. Cavadzade paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düştü. Çiftin arkadaşları, fotoğrafa, 'Üşüteceksiniz' dedi. Kaslarıyla dikkat çeken Gökhan Alkan ise, "Günde 10 bin adım kalbimizi korur" yorumunu yaptı.