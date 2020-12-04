Nesrin Cavadzade sevgilisinin ev halini paylaştı! Gökhan Alkan'dan kas şov...
Biri alımlı güzel Nesrin Cavadzade diğeri ise ekranların yakışıklı ismi Gökhan Alkan... Nesrin Cavadzade'nin Gökhan Alkan'ı öperken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması ile ortaya çıkan aşk, sosyal medya gündeminde. Çiçeği burnunda aşıklar karantinayı beraber geçiriyor. Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'ın ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Genç oyuncunun kasları dikkat çekerken, ikilinin yaş farkı da yeniden gündeme geldi.
Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan'ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı. Cavadzade paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düştü. Çiftin arkadaşları, fotoğrafa, 'Üşüteceksiniz' dedi. Kaslarıyla dikkat çeken Gökhan Alkan ise, "Günde 10 bin adım kalbimizi korur" yorumunu yaptı.