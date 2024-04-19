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Nesrin Cavadzade sere serpe! Bikiniyle aynanın karşısına geçti: Karbonhidratı kestim

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sere serpe poz verdi... İddialı ve cesur tarzıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade son paylaşımında, "Uzun zamandır karbonhidratı kestim" notuyla birlikte bikinili bir video paylaştı. İşte Nesrin Cavadzade'nin bikinisiyle çektiği o video...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 16:27 Güncelleme 19 Nisan 2024, 16:50
Nesrin Cavadzade sere serpe! Bikiniyle aynanın karşısına geçti: Karbonhidratı kestim 1

İddialı paylaşımlarıyla bilinen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade bikinili pozuyla sosyal medyanın diline düştü.

Nesrin Cavadzade sere serpe! Bikiniyle aynanın karşısına geçti: Karbonhidratı kestim 2

NESRİN CAVADZADE BİKİNİYLE AYNANIN KARŞISINA GEÇTİ

Nesrin Cavadzade siyah bikinisiyle aynanın karşısına geçerek çektiği videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Nesrin Cavadzade sere serpe! Bikiniyle aynanın karşısına geçti: Karbonhidratı kestim 3

NESRİN CAVADZADE SERE SERPE: KARBONHİDRATI KESTİM

Fit vücudunu sergileyen ünlü oyuncu paylaşımına, "Uzun zamandır karbonhidratı kestim" notunu düştü.

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