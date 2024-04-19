Nesrin Cavadzade sere serpe! Bikiniyle aynanın karşısına geçti: Karbonhidratı kestim

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sere serpe poz verdi... İddialı ve cesur tarzıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade son paylaşımında, "Uzun zamandır karbonhidratı kestim" notuyla birlikte bikinili bir video paylaştı. İşte Nesrin Cavadzade'nin bikinisiyle çektiği o video...