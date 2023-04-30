Arzum Onan'dan boşanma açıklaması! 27 yıllık evlilikte kriz! Mehmet Aslantuğ için bakın ne dedi! "Değil psikolojik şiddet..."

1996 yılında dünyaevine giren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşanma iddialarıyla gündeme geldi. 27 yıldır gözlerden uzak bir evlilik süren ikili hakkında çıkan iddialar sevenlerini şoke etti. Psikolojik şiddet ve Arzum Onan'ın evi terk ettiği iddialarının ardından çiftin 29 Mayıs tarihinde boşanacağı belirtildi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu durum için beklenen yanıt geldi. Arzum Onan kendi sosyal medya hesabından tüm gerçekleri açıkladı. İşte Arzum Onan'ın açıklaması...