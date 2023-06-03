Neslihan Atagül’ün pozlarına tepki yağdı! “Gereksiz çıplaklık” Gözler 7 yıllık eşi Kadir Doğulu’da! İhanet, ifşa, alyans derken...
7 yıllık eşi Kadir Doğulu'nun Çeşme'de iki kadınla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından gündemden düşmeyen Neslihan Atagül, ihanet ve imam nikahı iddialarına kulak tıkayıp evliliğine sahip çıktı. Ancak magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler hakkında "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyen Atagül'ün geçen akşam alyansını fırlatıp attığı ve boşanmaya karar verdiği konuşuldu. Çiftten gelecek açıklama hayranları tarafından merakla beklenirken Neslihan Atagül cephesinden bambaşka bir hamle geldi. Atagül, derin göğüs ve sırt dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozları yayınladı. Oyuncunun sütyensiz tarzına tepkiler çığ gibi büyürken yorumlar dikkat çekti. İşte o pozlar ve gelen yorumlardan bazıları...
Neslihan Atagül'ün 7 yıl önce evlendiği eşi Kadir Doğulu, Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi şekilde görüntülendi ve ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.
EŞİNE SAHİP ÇIKTI
İhanet, tarikat ve imam nikahı iddialarının ardından Neslihan Atagül, beklenenin aksine eşine ve evliliğine sahip çıkarak görüntüler için "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.
ALYANSINI ÇIKARDI!
Tüm bunların ardından Neslihan Atagül'ün önceki akşam alyansını fırlatıp attığı ve boşanmaya karar verdiği konuşuldu.
BOŞANMA KARARI ALDI
İddiaya göre; geçtiğimiz gece kız arkadaşlarıyla görüntülenen Neslihan Atagül, gittikleri mekanda gözyaşlarına boğuldu. Hatta bir ara parmağındaki yüzüğü yere fırlattığı iddia edilen Neslihan Atagül'ü kız arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
Çiftten gelecek açıklama hayranları tarafından merakla beklenirken Neslihan Atagül cephesinden bambaşka bir hamle geldi.