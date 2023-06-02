37’lik Hadise’den ilk bikinili paylaşım geldi! En cesur halini yayınlayan Hadise’nin pozları olay oldu! “Yanmamışsın tutuşmuşsun resmen...”
Mehmet Dinçerler'le 5 ay evli kalan Hadise kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı özellikle Ebru Gündeş'ine evli olduğu dönem Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla günlerce magazin gündeminden düşmedi. İddiaları net bir dille yalanlayan Hadise, son günlerde ise Murda ile olan paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, yılın ilk bikinili paylaşımını yaptı. En cesur haliyle poz veren Hadise sosyal medyayı ikiye bölerken bir takipçisi "Yanmamışsın tutuşmuşsun resmen..." yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin o pozları...
02.06.2023 23:01 - Son Güncelleme: 02.06.2023 23:01
İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Hadise'nin evliliği 5 ay sonra sonlandı. Şarkıcı, hem evliliği hem boşanmasıyla çok konuşuldu.
Attığı her adımla dikkat çeken Hadise, özellikle Ebru Gündeş'ine evli olduğu dönem Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla günlerce magazin gündeminden düşmedi.