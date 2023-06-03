Pınar Deniz vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde! İddialı pozları peş peşe yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı...
Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile art arda paylaşımda bulundu. Oyuncunun iddialı pozları kısa sürede gündem oldu. İşte o pozlar...
03.06.2023 01:36 - Son Güncelleme: 03.06.2023 01:40
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Pınar Deniz, vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile sosyal medya hesabında art arda paylaşımlarda bulundu.