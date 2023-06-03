Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Deniz vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde! İddialı pozları peş peşe yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı...

Pınar Deniz vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde! İddialı pozları peş peşe yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı...

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile art arda paylaşımda bulundu. Oyuncunun iddialı pozları kısa sürede gündem oldu. İşte o pozlar...

takvim.com.tr
03.06.2023 01:36 - Son Güncelleme: 03.06.2023 01:40
Pınar Deniz vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde! İddialı pozları peş peşe yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı...

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Deniz vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde! İddialı pozları peş peşe yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı...

Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Pınar Deniz vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde! İddialı pozları peş peşe yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı...

Pınar Deniz, vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile sosyal medya hesabında art arda paylaşımlarda bulundu.

Pınar Deniz vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde! İddialı pozları peş peşe yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Pınar Deniz vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündemde! İddialı pozları peş peşe yayınladı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı...

İşte Pınar Deniz'in o pozları...

SON DAKİKA