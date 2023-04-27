Neslihan Atagül'ü aldattığı görüntüler ifşalanmıştı! Kadir Doğulu 'imam nikası' iddiasına yenileri eklendi "Dahası var..."

DOĞULU HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Sonrasın 2. Sayfa'da Kadir Doğulu hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya atılmış, Kadir Doğulu'nun uzun zamandır baş harfi "S" ile başlayan sarışın bir kadın ile birlikte olduğu, imam nikahı kıydıkları ve Doğulu'nun bu ismi ailesinden istediği belirtilmiş.