Neslihan Atagül'ü aldattığı görüntüler ifşalanmıştı! Kadir Doğulu 'imam nikası' iddiasına yenileri eklendi "Dahası var..."
Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da 2 kadınla samimi görüntülerinin sosyal medyada ifşalanması sonrasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu magazin gündeminin en tepesinde. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun bu görüntüleri büyük bir şaşkınlık yaratırken hakkında akıllara zarar bir iddia daha ortaya atılmıştı. Daha önce Serra Arıtürk skandalı patlak veren Doğulu'nun yaklaşık 1 yıldır Sezer Çakır'la bir evde yaşadığı ve imam nikahı kıydığı hatta ailesinden istediği iddia edilmişti. Doğulu hakkındaki iddialara yenileri eklendi. İşte detaylar...
27.04.2023 11:52 - Son Güncelleme: 27.04.2023 11:52
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kafaları karıştırdı.
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta olan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kaydedildi.
Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
DOĞULU HAKKINDA FLAŞ İDDİA
Sonrasın 2. Sayfa'da Kadir Doğulu hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya atılmış, Kadir Doğulu'nun uzun zamandır baş harfi "S" ile başlayan sarışın bir kadın ile birlikte olduğu, imam nikahı kıydıkları ve Doğulu'nun bu ismi ailesinden istediği belirtilmiş.