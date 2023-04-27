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Haberler Magazin Emine Ün ve sevgilisi evleniyor mu açıkladı "İmza önemli değil... " Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan Emine Ün...

Emine Ün ve sevgilisi evleniyor mu açıkladı "İmza önemli değil... " Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan Emine Ün...

Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. İlk evliliği emre Kınay ile yapan Ün ikinci evliliğini Tolga Karakaş'la yaptı. 2021 yılında Karakaş'la yollarını ayıran Emine Ün, bir süredir Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde verdikleri bir poz sonrası haklarında evlilik iddiaları ortaya atılan Emine Ün ile Ayk Karakulakyan'ın evleniğ evlenmeyeceği konunda, Ün'den açıklama geldi.

27.04.2023 11:01 - Son Güncelleme: 27.04.2023 11:01
Emine Ün ve sevgilisi evleniyor mu açıkladı İmza önemli değil... Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan Emine Ün...

Emine Ün'den evlilik sorularına yanıt...

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Emine Ün ve sevgilisi evleniyor mu açıkladı İmza önemli değil... Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan Emine Ün...

Bir dönem ekranların ve podyumların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Emine Ün ve sevgilisi evleniyor mu açıkladı İmza önemli değil... Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan Emine Ün...

Şimdilerde reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Emine Ün ve sevgilisi evleniyor mu açıkladı İmza önemli değil... Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan Emine Ün...

Sevgilisiyle aile ziyaretine giden Emine Ün, Instagram paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Emine Ün ve sevgilisi evleniyor mu açıkladı İmza önemli değil... Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan Emine Ün...

Sevgilisi ile aşk pozlarını paylaşan Emine Ün'e takipçilerinden "Ufukta evlilik mi var?" soruları gelmişti.

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