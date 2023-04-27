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Haberler Magazin Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yeni bir ifşa Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı akıllara zarar ''19 yaşındayım'' demişti Meğer Sedat, Elif, Tolga...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yeni bir ifşa Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı akıllara zarar ''19 yaşındayım'' demişti Meğer Sedat, Elif, Tolga...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programındaki gelin ve damat adayların çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Youtube'de yayınlanan ve Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlanmaya başladığı günden bu yana yoğun eleştiri almıştı. Programa katılan kadın ve erkek adayların yaşlarının doğru olmadığı iddia edilmişti. Şimdi de ortaya çıkan fotoğraflar üzerinden yaş tahminleri yapılmaya başlandı. Sosyal medya kullanıcıları Sedat'ı Taha Duymaz'a benzetirken, Elif'in de eski fotoğafına bakılarak şuanda yaşının 27 olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

27.04.2023 12:30 - Son Güncelleme: 27.04.2023 12:30
Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde yeni bir ifşa Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı akıllara zarar ’’19 yaşındayım’’ demişti Meğer Sedat, Elif, Tolga...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yeni bir ifşa! Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Programda ''19 yaşındayım'' demişti! Çocukluk fotoğrafını gören ''Yok artık'' dedi! Meğer Sedat, Elif, Tolga...

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde yeni bir ifşa Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı akıllara zarar ’’19 yaşındayım’’ demişti Meğer Sedat, Elif, Tolga...

Youtube'de haftanın 6 günü yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sunuculuğunu ünlü sunucu Öykü Serter yapıyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde yeni bir ifşa Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı akıllara zarar ’’19 yaşındayım’’ demişti Meğer Sedat, Elif, Tolga...

Yayınlandığı ilk günden itibaren sık sık ifşa görüntüleri ile sosyal medyayı sallayan yarışmacılar bu kez çocukluk fotoğrafları ile gündeme geldi.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde yeni bir ifşa Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı akıllara zarar ’’19 yaşındayım’’ demişti Meğer Sedat, Elif, Tolga...

Özellikle Tolga, Elif ve Sedat'ın fotoğrafları çok konuşuldu. Porgramdaki fit hali ile dikkat çeken Tolga meğer çocukken kiloluymuş. Yanakları görenleri hayrete düşürürken, ''Çocukken tombul ve çok tatlıymış'' , ''İnanılmaz'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde yeni bir ifşa Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı akıllara zarar ’’19 yaşındayım’’ demişti Meğer Sedat, Elif, Tolga...

Elif ve Sedat'ın da yaşları hakkında sık sık iddialar ortaya atılıyordu. Programda yaşlarının küçük söylendiği iddia edilen yarışmacıların çocukluk fotoğrafları herkesi şoke etti.

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