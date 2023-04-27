Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yeni bir ifşa Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı akıllara zarar ''19 yaşındayım'' demişti Meğer Sedat, Elif, Tolga...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programındaki gelin ve damat adayların çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Youtube'de yayınlanan ve Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlanmaya başladığı günden bu yana yoğun eleştiri almıştı. Programa katılan kadın ve erkek adayların yaşlarının doğru olmadığı iddia edilmişti. Şimdi de ortaya çıkan fotoğraflar üzerinden yaş tahminleri yapılmaya başlandı. Sosyal medya kullanıcıları Sedat'ı Taha Duymaz'a benzetirken, Elif'in de eski fotoğafına bakılarak şuanda yaşının 27 olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...
27.04.2023 12:30 - Son Güncelleme: 27.04.2023 12:30
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yeni bir ifşa! Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Programda ''19 yaşındayım'' demişti! Çocukluk fotoğrafını gören ''Yok artık'' dedi! Meğer Sedat, Elif, Tolga...
Youtube'de haftanın 6 günü yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sunuculuğunu ünlü sunucu Öykü Serter yapıyor.