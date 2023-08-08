Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’den ilişki itirafı! Bu sözler tartışma çıkarır! “Biri ile birlikte olsam...”

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. O açıklamalarına bir yenisini ekleyen Görgüzel, ilişki itirafıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Görgüzel'in açıklaması "Bu sözler tartışma çıkarır" dedirtti. İşte Selen Görgüzel'in o açıklaması...