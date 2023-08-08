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Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’den ilişki itirafı! Bu sözler tartışma çıkarır! “Biri ile birlikte olsam...”

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. O açıklamalarına bir yenisini ekleyen Görgüzel, ilişki itirafıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Görgüzel'in açıklaması "Bu sözler tartışma çıkarır" dedirtti. İşte Selen Görgüzel'in o açıklaması...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 14:11 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 14:21
Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’den ilişki itirafı! Bu sözler tartışma çıkarır! “Biri ile birlikte olsam...” 1

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel, geçtiğimiz yıl 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’den ilişki itirafı! Bu sözler tartışma çıkarır! “Biri ile birlikte olsam...” 2

Görgüzel, boşanma sonrası yaptığı açıklamalar ve iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’den ilişki itirafı! Bu sözler tartışma çıkarır! “Biri ile birlikte olsam...” 3

Ünlü şarkıcı çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Önceki akşam da Bodrum'da sahne alan Selen Görgüzel, "Aşk var mı" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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