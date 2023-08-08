Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’den ilişki itirafı! Bu sözler tartışma çıkarır! “Biri ile birlikte olsam...”

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. O açıklamalarına bir yenisini ekleyen Görgüzel, ilişki itirafıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Görgüzel'in açıklaması "Bu sözler tartışma çıkarır" dedirtti. İşte Selen Görgüzel'in o açıklaması...
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel, geçtiğimiz yıl 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.
Görgüzel, boşanma sonrası yaptığı açıklamalar ve iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Ünlü şarkıcı çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Önceki akşam da Bodrum'da sahne alan Selen Görgüzel, "Aşk var mı" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.