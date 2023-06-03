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Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması "Gerçekten duyulacağımı bilsem hissetsem..." Eşi Kadir Doğulu çok fena yakalanmış olanlar olmuştu

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Açık ilişki, ihanet, tarikat üçgeninde Neslihan Atagül'den son noktayı koyacak açıklama geldi. İşte detaylar...

03.06.2023 11:00 - Son Güncelleme: 03.06.2023 11:00
Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması Gerçekten duyulacağımı bilsem hissetsem... Eşi Kadir Doğulu çok fena yakalanmış olanlar olmuştu

10 sene önce dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 7 yıldır da evli olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti ihanet iddiasıyla gündeme geldi.

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Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması Gerçekten duyulacağımı bilsem hissetsem... Eşi Kadir Doğulu çok fena yakalanmış olanlar olmuştu

Eşinin gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri çıkan Neslihan Atagül, dün akşam bir ekinliğe katıldı. Atagül, iddialı kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması Gerçekten duyulacağımı bilsem hissetsem... Eşi Kadir Doğulu çok fena yakalanmış olanlar olmuştu

"KÜÇÜL BİR TATİL YAPARIM"

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Atagül, "Biraz dinleneceğim. Küçük bir tatil yaparım. Projeleri değerlendirme aşamasına geçeceğim" dedi.

Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması Gerçekten duyulacağımı bilsem hissetsem... Eşi Kadir Doğulu çok fena yakalanmış olanlar olmuştu

İDDİALI KIYAFETİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Geçtiğimiz aylarda eşi Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadın ile samimi görüntülerinin ardından ihanet iddiaları ortaya çıkmıştı. Derin sırt dekolteli mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan güzel oyuncu, hakkında çıkan 'aldatıldı' haberlerine cevap verdi.

Neslihan Atagül’den boşanma açıklaması Gerçekten duyulacağımı bilsem hissetsem... Eşi Kadir Doğulu çok fena yakalanmış olanlar olmuştu

"YAZILANLAR GERÇEK DIŞI"

Eşiyle mutlu olduğunu vurgulayan Atagül, "Arkadaşlar, hiçbirinize bu zamana kadar nezaketsizce bir davranışta bulunmadım.

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