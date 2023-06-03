Görümce maşası ve Adanalı Sofia haliyle Serenay Sarıkaya görenleri şoke etti "Bu Serenay olamaz ya olamaz" Uzun zaman sonra ilk kez...
Son yılların olay kadını Serenay Sarıkaya bu kez sınıfta kaldı... Attığı her adım, yaptığı her paylaşım, giydiği her kıyafetle magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Serenay Sarıkaya, önceki akşam katıldığı bir davetteki tarzıyla, uzun bir aradan son sınıfta kaldı. Serenay Sarıkaya'nın bu hali, Adanalı dizisinde canlandırdığı Sofia karakterine benzetildi. İşte detaylar...
03.06.2023 10:05 - Son Güncelleme: 03.06.2023 10:05
Daha önce de dans videoları çok konuşulan Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile dizisinin sezon finali yemeğine yine ayaklarıyla da çok konuşulmuştu.