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Haberler Magazin Görümce maşası ve Adanalı Sofia haliyle Serenay Sarıkaya görenleri şoke etti "Bu Serenay olamaz ya olamaz" Uzun zaman sonra ilk kez...

Görümce maşası ve Adanalı Sofia haliyle Serenay Sarıkaya görenleri şoke etti "Bu Serenay olamaz ya olamaz" Uzun zaman sonra ilk kez...

Son yılların olay kadını Serenay Sarıkaya bu kez sınıfta kaldı... Attığı her adım, yaptığı her paylaşım, giydiği her kıyafetle magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Serenay Sarıkaya, önceki akşam katıldığı bir davetteki tarzıyla, uzun bir aradan son sınıfta kaldı. Serenay Sarıkaya'nın bu hali, Adanalı dizisinde canlandırdığı Sofia karakterine benzetildi. İşte detaylar...

03.06.2023 10:05 - Son Güncelleme: 03.06.2023 10:05
Görümce maşası ve Adanalı Sofia haliyle Serenay Sarıkaya görenleri şoke etti Bu Serenay olamaz ya olamaz Uzun zaman sonra ilk kez...

Olay kadın Serenay Sarıkaya bir kez daha sosyal medyanın gündeminde.

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Görümce maşası ve Adanalı Sofia haliyle Serenay Sarıkaya görenleri şoke etti Bu Serenay olamaz ya olamaz Uzun zaman sonra ilk kez...

Serenay Sarıkaya son dönemin en sevilen oyuncularından biri. Kendisinin her hareketi olay oluyor.

Görümce maşası ve Adanalı Sofia haliyle Serenay Sarıkaya görenleri şoke etti Bu Serenay olamaz ya olamaz Uzun zaman sonra ilk kez...

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı müzikalin final partisindeki kalça dansıyla gündeme gelmişti güzel yıldız.

Görümce maşası ve Adanalı Sofia haliyle Serenay Sarıkaya görenleri şoke etti Bu Serenay olamaz ya olamaz Uzun zaman sonra ilk kez...

Daha önce de dans videoları çok konuşulan Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile dizisinin sezon finali yemeğine yine ayaklarıyla da çok konuşulmuştu.

Görümce maşası ve Adanalı Sofia haliyle Serenay Sarıkaya görenleri şoke etti Bu Serenay olamaz ya olamaz Uzun zaman sonra ilk kez...

Her daim kendine özgü tarzıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya bu kez çok fena ofsayta düştü.

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