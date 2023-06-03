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41 kere maşallah! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu siyahlar içinde el ele! Sinem Kobal dekolteli tulumuyla bastığı yeri yaktı geçti

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Önceki akşam bir davete katılan ve el ele poz veren çifti görenler "41 kere maşallah" demeden edemedi. Sinem Kobal ise siyahlar içinde zerafetiyle herkesi büyüledi.

03.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 03.06.2023 12:15
41 kere maşallah! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu siyahlar içinde el ele! Sinem Kobal dekolteli tulumuyla bastığı yeri yaktı geçti

Magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, katıldıkları davete göz doldurdu. İşte detaylar...

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41 kere maşallah! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu siyahlar içinde el ele! Sinem Kobal dekolteli tulumuyla bastığı yeri yaktı geçti

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

41 kere maşallah! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu siyahlar içinde el ele! Sinem Kobal dekolteli tulumuyla bastığı yeri yaktı geçti

Geçtiğimiz günlerde Kobal'ın annesi torunlarını paylaşmış bu paylaşım epey ses getirmişti. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti bu kez katıldıkları bir davette görüntülendi.

41 kere maşallah! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu siyahlar içinde el ele! Sinem Kobal dekolteli tulumuyla bastığı yeri yaktı geçti

Uzun bir aradan sonra yan yana görüntülenen ünlü çift göz doldurdu.

41 kere maşallah! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu siyahlar içinde el ele! Sinem Kobal dekolteli tulumuyla bastığı yeri yaktı geçti

Öte yandan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızı Lalin'le Ulus'ta görüntülenmişti. Lalin'in babasına olan benzerliği dikkat çekmişti. İşte başta Sinem Kobal'ın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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