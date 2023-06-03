41 kere maşallah! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu siyahlar içinde el ele! Sinem Kobal dekolteli tulumuyla bastığı yeri yaktı geçti
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Önceki akşam bir davete katılan ve el ele poz veren çifti görenler "41 kere maşallah" demeden edemedi. Sinem Kobal ise siyahlar içinde zerafetiyle herkesi büyüledi.
03.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 03.06.2023 12:15
Magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, katıldıkları davete göz doldurdu. İşte detaylar...
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz günlerde Kobal'ın annesi torunlarını paylaşmış bu paylaşım epey ses getirmişti. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti bu kez katıldıkları bir davette görüntülendi.