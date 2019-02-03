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Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!

Neslihan Atagül, uzun süredir ekranlarda görünmüyor ama sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. En son 'Kara Sevda' dizsiyle ekrana gelen ünlü oyuncu Neslihan Atagül, şu sıralar yemek yapmaya merak sardı. Neslihan Atagül, kursta öğrendiklerini evde ilk başta eşi Kadir Doğulu'nun beğenisine sunuyor. Yemeğe merak saran Neslihan Atagül, mutfağından ev halini paylaştı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin çok konuşulan ev halleri...

03.02.2019 22:14 - Son Güncelleme: 03.02.2019 22:23
Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!

En son 'Kara Sevda' dizsiyle ekrana gelen ünlü oyuncu Neslihan Atagül, şu sıralar yemek yapmaya merak sardı.

Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!

Mutfakta hünerlerini sergilemeye karar veren oyuncu, bunun için aşçılık kursuna yazıldı.

Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!

Atagül, kursta öğrendiklerini evde ilk başta eşi Kadir Doğulu'nun beğenisine sunuyor.

Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!

'Vuslat' dizisiyle ekrana dönen Doğulu'nun setten arta kalan zamanlarında evde eşinin hazırladığı yemekleri tatmaktan büyük keyif aldığı öğrenildi.

Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!

İŞTE ÜNLÜLERİN EV HALLERİ

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