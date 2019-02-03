Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!

Neslihan Atagül, uzun süredir ekranlarda görünmüyor ama sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. En son 'Kara Sevda' dizsiyle ekrana gelen ünlü oyuncu Neslihan Atagül, şu sıralar yemek yapmaya merak sardı. Neslihan Atagül, kursta öğrendiklerini evde ilk başta eşi Kadir Doğulu'nun beğenisine sunuyor. Yemeğe merak saran Neslihan Atagül, mutfağından ev halini paylaştı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin çok konuşulan ev halleri...

03.02.2019 22:14 - Son Güncelleme: 03.02.2019 22:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





