Özge Borak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu! Özge Borak: Gözler de dişler de lens değil!
Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugünün magazin gündemine damgasını vurdu. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özge Borak'ın geçirdiği değişimle ilgili takipçilerinin sorularına verdiği cevap ise oldukça manidardı. Rol arkadaşı Ata Demirer ile kısa süreli evlilik yaşayan Özge Borak, oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ekranların sevilen yüzleri arasında. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen Özge Borak'ın yıllar içindeki değişimi...
04.02.2019 09:50 - Son Güncelleme: 04.02.2019 10:33
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