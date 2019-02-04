GaleriMagazin

Özge Borak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu! Özge Borak: Gözler de dişler de lens değil!

Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugünün magazin gündemine damgasını vurdu. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özge Borak'ın geçirdiği değişimle ilgili takipçilerinin sorularına verdiği cevap ise oldukça manidardı. Rol arkadaşı Ata Demirer ile kısa süreli evlilik yaşayan Özge Borak, oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ekranların sevilen yüzleri arasında. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen Özge Borak'ın yıllar içindeki değişimi...

04.02.2019 09:50 - Son Güncelleme: 04.02.2019 10:33
Özge Borak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Özge Borak sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun değişimi herkesi hayran bıraktı. Estetikle ilgili sorulan sorulara Özge Borak bakın nasıl yanıt verdi...

Özge Borak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı. Borak'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı

Özge Borak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı. Yüzündeki değişimi dikkat çeken Borak'a takipçilerinden, "Gözün lens mi?", "Estetik mi yaptırdın?" ve "Çok değişmişsin" gibi yorumlar geldi. Borak, takipçilerinin o yorumlarına şu yanıtı verdi:

Özge Borak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu!

"GÖZLER DE, KAŞLAR DA LENS DEĞİL"

"İltifatlara teşekkür ederim ve soranlara da cevaben; valla gözler de, kirpikler de, dişler de, kaşlar da lens değil. Her şeye 'lens mi?' diye sorulmasını çok geç öğrendim ama maharet ışıkta ve makyajda... Işığı patlatınca ela oluyor sana yeşil..."

Özge Borak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!
Neslihan Atagül yemek yapmaya merak sardı!