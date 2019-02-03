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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda "Hiçbir zaman ulaşılmaz sanatçı imajı çizmediğini" ve gazetecilerin onunla ilgili bir haber yapmadan önce onu "Böyle bir şey var mı" diye arayıp sorduklarını belirtti. Bu açıklamadan sonra güzel oyuncunun annesi merak edilmeye başlandı. Güzelliğin ve zekanın genlerle ilgisi olduğunu düşünenler Serenay Sarıkaya'nın annesini görünce buna bir kez daha emin oldular. Serenay Sarıkaya ve annesi, anne - kız gibi değil de abla kardeş gibi görünüyorlar. İşte ünlülerin anneleri...

03.02.2019 17:47 - Son Güncelleme: 03.02.2019 17:51
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler inanamıyor. Üç yıldır oyuncu Kerem Bursin ile ilişki içinde olan Sarıkaya," Haber yapacakları yere gitmeyebilirsin. Bu senin tercihin. Ya da gidersin, 'malzeme' olmayı seçmezsin" dedi. Serenay'ın bu açıklamasından sonrası gözler annesine çevrildi. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Pelin Karahan

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

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