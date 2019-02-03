Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda "Hiçbir zaman ulaşılmaz sanatçı imajı çizmediğini" ve gazetecilerin onunla ilgili bir haber yapmadan önce onu "Böyle bir şey var mı" diye arayıp sorduklarını belirtti. Bu açıklamadan sonra güzel oyuncunun annesi merak edilmeye başlandı. Güzelliğin ve zekanın genlerle ilgisi olduğunu düşünenler Serenay Sarıkaya'nın annesini görünce buna bir kez daha emin oldular. Serenay Sarıkaya ve annesi, anne - kız gibi değil de abla kardeş gibi görünüyorlar. İşte ünlülerin anneleri...
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler inanamıyor. Üç yıldır oyuncu Kerem Bursin ile ilişki içinde olan Sarıkaya," Haber yapacakları yere gitmeyebilirsin. Bu senin tercihin. Ya da gidersin, 'malzeme' olmayı seçmezsin" dedi. Serenay'ın bu açıklamasından sonrası gözler annesine çevrildi. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...