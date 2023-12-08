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Neslihan Atagül yazın bittiğini yeni anladı! Herkes kar yağmasını beklerken Neslihan "Yaz bitti mi şimdi?" deyip paylaştı

7 yıldır evli olan ve aşklarını durmadan dile getiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçen Nisan ayında ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Atagül, dedikodularına kulak tıkayıp Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan eşinin yanında durmuştu. Boşanma iddialarının aksine evliliğine sahip çıkan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kış ortasında "Yaz bitti mi?" diyerek paylaşım yapan Atagül, sosyal medyanın diline düştü.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 10:21 Güncelleme 08 Aralık 2023, 10:42
Neslihan Atagül yazın bittiğini yeni anladı! Herkes kar yağmasını beklerken Neslihan Yaz bitti mi şimdi? deyip paylaştı 1

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazini çalkaladı. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı.

Neslihan Atagül yazın bittiğini yeni anladı! Herkes kar yağmasını beklerken Neslihan Yaz bitti mi şimdi? deyip paylaştı 2

Bu görüntülerin ardından ise ünlü ismin başka bir kadınla imam nikahı olduğuna dair pek çok iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlerin ardından Kadir Doğulu "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül yazın bittiğini yeni anladı! Herkes kar yağmasını beklerken Neslihan Yaz bitti mi şimdi? deyip paylaştı 3

Doğulu iddiaları yalanlarken gözler Neslihan Atagül'den gelecek açıklamaya çevrildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Atagül için destek mesajlarında bulundu. Bu sırada boşanma haberleri de ayyuka çıktı.

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