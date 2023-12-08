3 yıl evli kalmışlar! “Evlilik felaket bir şey” diyen Zuhal Olcay’ın eski eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Haluk Bilginer’den önce...

Üç kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, evlilik üzerine yaptığı açıklamayla gündem oldu. "Evlilik felaket bir şey" Olcay'ın eski eşleri de merak edilip araştırılmaya başlandı. 1992-2004 yılları arasında Haluk Bilginer'le, 1980-1987 arasında ise Zafer Olcay ile evli kalan ünlü şarkıcının ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zuhal Olcay'ın 3 yıl aynı yastığa baş koyduğu ünlü oyuncu kimmiş...
Üç kez evlenip boşanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceren adında bir kızı olan Zuhal Olcay, çocukluğu ve özel hayatına dair konuştu.
Olcay, "Bir kızım olduğu için ve hayatta güvenebildiğim bir varlık olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Üç kez nikah masasına oturan Olcay, şunları söyledi: "Oyuncuların evliliği zor değil, evlilik başlı başına zor. Karı kocanın ikisi de oyuncu olunca, ister istemez yarış oluyordur, olmaması mümkün değil.