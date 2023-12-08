3 yıl evli kalmışlar! “Evlilik felaket bir şey” diyen Zuhal Olcay’ın eski eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Haluk Bilginer’den önce...

Üç kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, evlilik üzerine yaptığı açıklamayla gündem oldu. "Evlilik felaket bir şey" Olcay'ın eski eşleri de merak edilip araştırılmaya başlandı. 1992-2004 yılları arasında Haluk Bilginer'le, 1980-1987 arasında ise Zafer Olcay ile evli kalan ünlü şarkıcının ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zuhal Olcay'ın 3 yıl aynı yastığa baş koyduğu ünlü oyuncu kimmiş...