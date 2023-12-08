Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka’nın Fransa tatili olay oldu! Mert Yazıcıoğlu’nun yorumu ortalığı karıştırdı! "Hiç akıllanmıyor"

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, daha sonra Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri kısa süren ikiliden Deniz, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile Fransa'da doyasıya eğlendiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Aka da benzer bir paylaşımda bulundu. Mert Yazıcıoğlu'nun ise eski sevgilisi ve yakın dostunun pozlarına yaptığı yorum dikkat çekti. İşte o pozlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yorumu...
2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, geçen yıl ayrılık iddialarıyla sık sık gündem oldu. Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, geçen yıl dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı. Ünlü isimler, 12 Kasım'da Mecidiyeköy'de bir mekanda gerçekleşen yılbaşı davetinden sonra eğlenceye başka bir mekanda devam etti.
GECE OLAYLI BİTTİ
Öte yandan Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüdü.