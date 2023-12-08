Dilan Çiçek Deniz ile Kubilay Aka’nın Fransa tatili olay oldu! Mert Yazıcıoğlu’nun yorumu ortalığı karıştırdı! "Hiç akıllanmıyor"

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, daha sonra Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri kısa süren ikiliden Deniz, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile Fransa'da doyasıya eğlendiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Aka da benzer bir paylaşımda bulundu. Mert Yazıcıoğlu'nun ise eski sevgilisi ve yakın dostunun pozlarına yaptığı yorum dikkat çekti. İşte o pozlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yorumu...