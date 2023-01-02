Neslihan Atagül siyah sütyeniyle kamera karşısına geçti! 6 yıllık eşi Kadir Doğulu ile yatak pozları çok konuşulmuştu...
Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Attıkları her adımla gündeme gelen çift, geçen günlerde verdikleri yatak pozlarıyla adlarından söz ettirdi. Günlerce konuşulan pozların ardından Atagül'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Siyah sütyeniyle kamera karşısına geçen Atagül'ün görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Neslihan Atagül'ün o görüntüleri...
02.01.2023 22:53 - Son Güncelleme: 02.01.2023 23:02
Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Hem yatak pozları hem de birlikte verdikleri röportajla günlerce konuşulan ikiliden Neslihan Atagül, bu kez bambaşka görüntülerle gündem oldu.