Alparslan: Büyük Selçuklu’nun İbrahim Yınal'ı Uygar Özçelik’in gözünden sakındığı sevgilisi de ünlü! Meğer Masumlar Apartmanı’nın...
Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Barış Bağcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde İbrahim Yınal karakterini canlandıran Uygar Özçelik'in hayatı merak edildi. 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Uygar Özçelik'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Uygar Özçelik'in sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Uygar Özçelik'in Masumlar Apartmanı ekibinde yer alan sevgilisi kimmiş...
02.01.2023 22:10 - Son Güncelleme: 02.01.2023 22:10
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde İbrahim Yınal karakterini canlandıran Uygar Özçelik, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.
İnternet kullanıcıları, "Uygar Özçelik'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Uygar Özçelik'in sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.