İbrahim Tatlıses photoshoplu pozu gerçek sanınca esprili yorumlar hava uçuştu! “Dua Lipa önce imparator ol öyle gel hadi canım...”
İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın photoshoplu bir karesini gerçek sanarak "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notuyla Instagram hesabında yayınladı. Tatlıses gerçeği kısa sürede fark edip fotoğrafı silse de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Ünlü türkücünün yayınladığı fotoğraf kısa sürede Instagram'da hızla yayılırken esprili yorumlar havada uçuştu. İşte o paylaşım...
03.01.2023 00:39 - Son Güncelleme: 03.01.2023 00:39
Photoshop yardımıyla Dua Lipa'nın bir fotoğrafına "Allah cezanı verecek" sözleriyle İbrahim Tatlıses dövmesi yapıldı.
Bunu gören ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, dövmeyi gerçek sandı ve Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.