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Haberler Magazin Neslihan Atagül paylaştı takipçileri affetmedi ''Kocanız kalitenizi düşürüyor'' Kadir Doğulu'nun canına okudu

Neslihan Atagül paylaştı takipçileri affetmedi ''Kocanız kalitenizi düşürüyor'' Kadir Doğulu'nun canına okudu

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu Azerbaycan-Bakü'ye gitti. 2016 yılında evlenen çift Formula 1 yarışını izlemek için ülkeyi terk etti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül İnstagram hesabından gezisinden paylaşımlar yaptı. Yaptığına yapacağına bin pişman oldu. Bir takipçisinden öyle bir yorum geldi ki Kadir Doğulu'nun başıne bela olan o geceyi tekrar hatırlattı. İşte detaylar...

05.05.2023 08:45 - Son Güncelleme: 05.05.2023 08:45
Neslihan Atagül ülkeyi terk etti: Kadir Doğulu’dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Ünlü çift yollarını bakın neden ayırdı! ’’Kocanız...’’

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'le birlikte Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü'ye gitti. Çift gezilerinden paylaşımlar yapmaya devam ederken, takipçileri de yerinde durmuyor. Atagül İnstagram hesabından Bakü gezisinden bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımlarına ''Kadir nerde?'' ,''Neslihan Ne kadar mutlu görünmeye çalışsan da değilsin kabul et bunu'' şeklinde yorumlar yapıldı. Özellikle o yorum ağızları açık bıraktı.

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Neslihan Atagül ülkeyi terk etti: Kadir Doğulu’dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Ünlü çift yollarını bakın neden ayırdı! ’’Kocanız...’’

Son paylaşımında tüm bu aldatma iddialarına rağmen yüzünün güldüğü görülen Neslihan Atagül'e takipçilerinden şoke eden yorumlar.

Neslihan Atagül ülkeyi terk etti: Kadir Doğulu’dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Ünlü çift yollarını bakın neden ayırdı! ’’Kocanız...’’

Sosyal medya hesabından Bakü'den peş peşe paylaşımlar yapan genç oyuncunun mutluluk hallerini gören takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Neslihan Atagül ülkeyi terk etti: Kadir Doğulu’dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Ünlü çift yollarını bakın neden ayırdı! ’’Kocanız...’’

Atagül'e ''Kocanız kalitenizi düşürüyor '' diyen takipçileri, güzel oyuncunun yüzünün gülmesinin altında aslında hüzün ve mutsuzluk olduğunu iddia etti.

Neslihan Atagül ülkeyi terk etti: Kadir Doğulu’dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Ünlü çift yollarını bakın neden ayırdı! ’’Kocanız...’’

Takipçilerinin iddiasına göre Neslihan Atagül aslında mutsuz ama mutlu gibi poz veriyor.

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