Neslihan Atagül paylaştı takipçileri affetmedi ''Kocanız kalitenizi düşürüyor'' Kadir Doğulu'nun canına okudu
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu Azerbaycan-Bakü'ye gitti. 2016 yılında evlenen çift Formula 1 yarışını izlemek için ülkeyi terk etti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül İnstagram hesabından gezisinden paylaşımlar yaptı. Yaptığına yapacağına bin pişman oldu. Bir takipçisinden öyle bir yorum geldi ki Kadir Doğulu'nun başıne bela olan o geceyi tekrar hatırlattı. İşte detaylar...
05.05.2023 08:45 - Son Güncelleme: 05.05.2023 08:45
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'le birlikte Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü'ye gitti. Çift gezilerinden paylaşımlar yapmaya devam ederken, takipçileri de yerinde durmuyor. Atagül İnstagram hesabından Bakü gezisinden bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımlarına ''Kadir nerde?'' ,''Neslihan Ne kadar mutlu görünmeye çalışsan da değilsin kabul et bunu'' şeklinde yorumlar yapıldı. Özellikle o yorum ağızları açık bıraktı.
Son paylaşımında tüm bu aldatma iddialarına rağmen yüzünün güldüğü görülen Neslihan Atagül'e takipçilerinden şoke eden yorumlar.