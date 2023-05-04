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Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darp edilmişti 'hassas süreç' dedi kolundan çekti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darp edilmişti 'hassas süreç' dedi kolundan çekti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edilmişti... Deren ve Derin Talu kardeşler katıldıkları defilede görüntülendi. Deren Talu, kardeşine yaşadığı şiddet olayıyla ilgili soru sorulmasını engelledi.

04.05.2023 09:56 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:06
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan kardeşi Derin Talu’ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darbedilmişti ’hassas süreç’ dedi kolundan çekti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darp edilmişti, 'hassas süreç' dedi kolundan çekti.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan kardeşi Derin Talu’ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darbedilmişti ’hassas süreç’ dedi kolundan çekti


19 yaşındaki Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği öne sürülmüş, anne Defne Samyeli iddiayı doğrulamıştı. Derin Talu önceki gün Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen defilede görüntülendi. Yanında ablası Deren Talu da vardı.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan kardeşi Derin Talu’ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darbedilmişti ’hassas süreç’ dedi kolundan çekti

"HASSAS BİR SÜREÇ"

Derin Talu'ya yaşadığı şiddet olayıyla ilgili sorular yöneltildi. Duruma müdahale eden Deren Talu, "Soru almayalım lütfen, hassas bir süreç" dedi ve kardeşinin kolundan çekerek basın mensuplarından yanından uzaklaştırdı.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan kardeşi Derin Talu’ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darbedilmişti ’hassas süreç’ dedi kolundan çekti

Samyeli sessizliğini bozarak darp iddialarını doğrulamıştı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nden konuya ilişkin şu ifadelere yer vermişti,

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan kardeşi Derin Talu’ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darbedilmişti ’hassas süreç’ dedi kolundan çekti

"Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz."

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