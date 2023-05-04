Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darp edilmişti, 'hassas süreç' dedi kolundan çekti.

"Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz."