Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darp edilmişti 'hassas süreç' dedi kolundan çekti
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edilmişti... Deren ve Derin Talu kardeşler katıldıkları defilede görüntülendi. Deren Talu, kardeşine yaşadığı şiddet olayıyla ilgili soru sorulmasını engelledi.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darp edilmişti, 'hassas süreç' dedi kolundan çekti.
19 yaşındaki Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği öne sürülmüş, anne Defne Samyeli iddiayı doğrulamıştı. Derin Talu önceki gün Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen defilede görüntülendi. Yanında ablası Deren Talu da vardı.
"HASSAS BİR SÜREÇ"
Derin Talu'ya yaşadığı şiddet olayıyla ilgili sorular yöneltildi. Duruma müdahale eden Deren Talu, "Soru almayalım lütfen, hassas bir süreç" dedi ve kardeşinin kolundan çekerek basın mensuplarından yanından uzaklaştırdı.
Samyeli sessizliğini bozarak darp iddialarını doğrulamıştı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nden konuya ilişkin şu ifadelere yer vermişti,