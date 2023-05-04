İbrahim Tatlıses aşk acısı çekiyor! Ayrıldığı 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya şarkı yazdı o sözler bomba: "Seviyorum ulan seni..."
İbrahim Tatlıses aşk acısı çekiyor! Ayrıldığı 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya şarkı yazdı, o sözler gündeme bomba gibi düştü. 7 çocuğu olan 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses son olarak Gülçin Karakaya ile aşk yaşamış ve bu aşk günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Sessiz sedasız ayrılan ikilinin arasına Tatlıses'in iddiasına göre ilk eşi Adalet Sara girmişti. Aşk acısı çeken İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'ya şarkı yazdı. Şarkı'nın sözleri ise dikkat çekti.
04.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 04.05.2023 09:35
SEVİYORUM ULAN SENİ..."
İbrahim Tatlıses aşk acısı çekiyor! Ayrıldığı 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya şarkı yazdı o sözler bomba...
Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Tatlıses'in aşk acısı çektiği iddia edildi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yaratmıştı. İbrahim Tatlıses yeni bir şarkı yazdı. İddiaya göre o şarkı Gülçin Karakaya'ya yazıldı.