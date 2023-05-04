İbrahim Tatlıses aşk acısı çekiyor! Ayrıldığı 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya şarkı yazdı o sözler bomba: "Seviyorum ulan seni..."

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yaratmıştı. İbrahim Tatlıses yeni bir şarkı yazdı. İddiaya göre o şarkı Gülçin Karakaya'ya yazıldı.