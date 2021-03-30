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Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere 20'lik kızları cebinden çıkaran pozlar!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray estetik sonrası paylaşımlarıyla sosyal medyayı yerinden oynatmaya devam ediyor. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'dan sonra Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray da modaya katıldı. 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın estetik operasyonu geçirdiği iddiası magazin gündeminde yerini alırken, 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın pandemi döneminde bıçak altına yattı ve Instagram paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi. Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. İşte Yeşilçam'ın Sultanı Şoray'ın estetikli hali…

30.03.2021 09:43 - Son Güncelleme: 30.03.2021 11:06
Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere 20'lik kızları cebinden çıkaran pozlar!

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın yüzünü gerdirdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şoray'ın gençleşmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Seda Sayan gibi yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı söylenen usta oyuncu Türkan Şoray, şimdilerde estetik sonrası pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. 75 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere 20'lik kızları cebinden çıkaran pozlar!

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Türkan Şoray'ın Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız Askısı, estetiği yaptırdığı, iddia edilmişti.

Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere 20'lik kızları cebinden çıkaran pozlar!

Sanatçının Yıldırım Mayruk'un defilesindeki son görüntüsü estetik operasyonunu ele vermişti. Usta oyuncu Türkan Şoray, son dönemde kadınlar arasında moda olan ' yüz germe' yöntemiyle daha genç bir görüntüye kavuşmuştu.

Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere 20'lik kızları cebinden çıkaran pozlar!

Operasyonla 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki oyuncunun pandemi döneminde bıçak altına yattığı iddia edildi. Mart ayında karantinanın başlamasıyla nisan ayında ameliyat olan Şoray'ın evde bir süre istirahat ettikten sonra teknesiyle yaz tatiline çıktığı bildirildi.

Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere 20'lik kızları cebinden çıkaran pozlar!

Şoray'ın operasyonu modacı Yıldırım Mayruk'un jübilesinde podyuma çıkmasıyla ortaya çıkmıştı. Defilede oyuncunun pürüzsüz ve parlak cildi dikkatlerden kaçmıyor.