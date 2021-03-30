Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik sonrası göğsünü gere gere 20'lik kızları cebinden çıkaran pozlar!

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın yüzünü gerdirdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şoray'ın gençleşmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Seda Sayan gibi yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı söylenen usta oyuncu Türkan Şoray, şimdilerde estetik sonrası pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. 75 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.