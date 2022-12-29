Kaya Çilingiroğlu'dan eski eşi Hülya Avşar'la ilgili bomba itiraf! 8 yıl evli kalmışlardı: "Biz ayrılamayız..."
Kaya Çilingiroğlu'dan eski eşi Hülya Avşar'la ilgili bomba itiraf! 8 yıl evli kalmışlardı... 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya gelen Kaya Çilingiroğlu 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile evlendi ve Kaya adında bir de erkek evlada sahip oldu. Ancak Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi. Eski eşleri ve evlatlarıyla arası oldukça iyi olan Kaya Çilingiroğlu, konuk olduğu bir programda Hülya Avşar hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.
29.12.2022 16:32 - Son Güncelleme: 29.12.2022 17:23
Bir dönemin magazin gündeminden düşmeyen eski aşıkları Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu... 1997-2005 yıllarıa rasında evli kalan ünlü çift şimdilerde de sık sık bir araya gelerek magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Katıldığı bir magazin programda eski eşiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaya Çilingiroğlu, "Hülya ile tekrar asla evlenmem ama biz ayrılamayız" sözleriyle dikkat çekti.
Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...
Feraye Tanyolaç'ın spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, 16 yaşında.