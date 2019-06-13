Aleyna Tilki'den skandal hareket! Takipçilerinden büyük tepki aldı: Terbiye sınırlarını aşmışsın...

Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çirkin bir paylaşımla karşılık verdi. Son zamanlarda kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, eleştirilere skandal bir hareketle yaparak cevap verdi. Takipçilerinden,"Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar alan Tilki'nin skandal hareketi pahalıya patladı. Bu hareketiyle olan olan Aleyna'nın birkaç konseri iptal edildi ve yakın dostu Aynur Aydın ile arası açıldı.

13.06.2019 10:54 - Son Güncelleme: 13.06.2019 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





