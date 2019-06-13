Aleyna Tilki'den skandal hareket! Takipçilerinden büyük tepki aldı: Terbiye sınırlarını aşmışsın...
Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çirkin bir paylaşımla karşılık verdi. Son zamanlarda kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, eleştirilere skandal bir hareketle yaparak cevap verdi. Takipçilerinden,"Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar alan Tilki'nin skandal hareketi pahalıya patladı. Bu hareketiyle olan olan Aleyna'nın birkaç konseri iptal edildi ve yakın dostu Aynur Aydın ile arası açıldı.
Son günlerde kilolu haliyle konuşulan Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çok tartışılacak bir paylaşımla karşılık verdi. Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından skandal hareket yaparak karşılık verdi. Pozu nedeniyle eleştirilen Aleyna'nın konserleri iptal edildi ve yakın arkadaşı şarkıcı Aynur Aydın ile arası açıldı ve birbirlerini sildiler.