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Aleyna Tilki'den skandal hareket! Takipçilerinden büyük tepki aldı: Terbiye sınırlarını aşmışsın...

Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çirkin bir paylaşımla karşılık verdi. Son zamanlarda kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, eleştirilere skandal bir hareketle yaparak cevap verdi. Takipçilerinden,"Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar alan Tilki'nin skandal hareketi pahalıya patladı. Bu hareketiyle olan olan Aleyna'nın birkaç konseri iptal edildi ve yakın dostu Aynur Aydın ile arası açıldı.

13.06.2019 10:54 - Son Güncelleme: 13.06.2019 11:11
Aleyna Tilki'den skandal hareket! Takipçilerinden büyük tepki aldı: Terbiye sınırlarını aşmışsın...

Son günlerde kilolu haliyle konuşulan Aleyna Tilki, hakkında yapılan eleştirilere çok tartışılacak bir paylaşımla karşılık verdi. Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından skandal hareket yaparak karşılık verdi. Pozu nedeniyle eleştirilen Aleyna'nın konserleri iptal edildi ve yakın arkadaşı şarkıcı Aynur Aydın ile arası açıldı ve birbirlerini sildiler.

Aleyna Tilki'den skandal hareket! Takipçilerinden büyük tepki aldı: Terbiye sınırlarını aşmışsın...

SKANDAL POZ PAHALIYA PATLADI

Orta parmak hareketi ile gündeme gelen Aleyna'nın başı derde girdi. Tilki'nin orta parmak hareketi birtakım konserlerine mal olduğu ve iptal edildiği iddia edildi.

Aleyna Tilki'den skandal hareket! Takipçilerinden büyük tepki aldı: Terbiye sınırlarını aşmışsın...

Bunun yanı sıra Aleyna Tilki ile yediği içtiği ayrı gitmediği arkadaşı Aynur Aydın'la da arası açıldı. Yakın dostlar Instagram hesaplarından birbirine takipten çıkardı.

Aleyna Tilki'den skandal hareket! Takipçilerinden büyük tepki aldı: Terbiye sınırlarını aşmışsın...

İşte Aleyna Tilki'nin skandal paylaşımı!

Aleyna Tilki'den skandal hareket! Takipçilerinden büyük tepki aldı: Terbiye sınırlarını aşmışsın...
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