Neslihan Atagül göbek atacak! Serra Arıtürk'ün sevgilisi ortaya çıktı! Kadir Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti!

Kadir Doğulu ile aynı seti paylaşan oyuncu Serra Arıtürk 'yasak aşk' iddiaları ile gündeme gelmişti. İkilinin gizli bir ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Hatta Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile boşanma aşamasına geldiği konuşuluyordu. Serra Arıtürk'ün gerçek sevgilisi ortaya çıktı. Güzel oyuncu meslektaşı Mert Ramazan Demir'e gönlüğü kaptırdı. Peki Mert Ramazan Demir kimdir? İşte Serra Arıtürk'ün biricik aşkı hakkında bilgiler...