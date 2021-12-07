Neslihan Atagül göbek atacak! Serra Arıtürk'ün sevgilisi ortaya çıktı! Kadir Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti!
Adı aynı dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile yaşak aşk dedikodularına karışan Serra Arıtürk'ün kalbinin zaten dolu olduğu ortaya çıktı. Arıtürk'ün yaklaşık 2 aydır Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı öğrenildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Demir'in kim olduğu merak edildi. 23 yaşındaki Mert Ramazan Demir son olarak İlkel Kaleli, Afra Saraçoğlu, Ceren Monay'ın kadrosunda yer aldığı Öğretmen dizisinde Ateş rolünde oynamıştı.
07.12.2021 09:53
- Son Güncelleme: 07.12.2021 09:53
Kadir Doğulu ile aynı seti paylaşan oyuncu Serra Arıtürk 'yasak aşk' iddiaları ile gündeme gelmişti. İkilinin gizli bir ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Hatta Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile boşanma aşamasına geldiği konuşuluyordu. Serra Arıtürk'ün gerçek sevgilisi ortaya çıktı. Güzel oyuncu meslektaşı Mert Ramazan Demir'e gönlüğü kaptırdı. Peki Mert Ramazan Demir kimdir? İşte Serra Arıtürk'ün biricik aşkı hakkında bilgiler...
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun, biricik eşi Neslihan Atagül'ü dizideki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığına dair iddialar ortaya atılmıştı.
Öyleki ikilinin iki hafta ortadan kayboldukları ve Neslihan Atagül'ün Dubai'ye ödül almaya bu yüzden yalnız gittiği konuşuluyordu.