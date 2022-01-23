Neslihan Atagül dondurucu soğuğa meydan okudu mini şortuyla bakın nasıl eğlendi! "Seni izlerken biz üşüdük Neslihan"
Neslihan Atagül dondurucu soğuğa meydan okudu, mini şortuyla karda eğlenen ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı. Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle bir süredir setlerden uzak olan Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini çıkardı. Evinin bahçesinde kar keyfi yapan Neslihan Atagül'ün mini şortlu kombinini görenler, "Seni izlerken biz üşüdük Neslihan" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte evinin bahçesinde boy gösten Neslihan Atagül'ün çok konuşulan halleri...
23.01.2022 16:45
- Son Güncelleme: 23.01.2022 17:05
"SENİ İZLERKEN BİZ ÜŞÜDÜK NESLİHAN"
Neslihan Atagül dondurucu soğuğa meydan okudu mini şortuyla bakın nasıl eğlendi!
2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül kötü günleri geride bıraktı.
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle bir süredir setlerden uzak olan Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini çıkardı. Evinin bahçesinde kar keyfi yapan oyuncunun, kombini ise dikkat çekti.
Paylaşımı ile dikkat çeken ünlü oyuncuyu görenler, "Seni izlerken biz üşüdük Neslihan" yorumlarında bulundu. Karda mini şortuyla boy gösteren Neslihan Atagül kimdir, boyu kaç?