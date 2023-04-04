Neslihan Atagül dansıyla ortalığı salladı! "Bağcılar çocuğuyum" demişti sosyal medya yıkıldı: "Şimdi Şeyma Subaşı düşünsün"
Neslihan Atagül dansıyla ortalığı salladı! "Bağcılar çocuğuyum" demişti sosyal medya yıkıldı. "10 parmağında 10 marifet" dedirten Neslihan Atagül Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde sektöre girişi hakkında konuşan Neslihan Atagül "Ben Bağcılar'da büyüdüm. Benim o 13 yaşındaki halim gibi bir sürü genç var. Kimse onlara inanmıyor; onlar kendilerinde inanılacak bir şeye, bir dala tutunmaya çalışıyorlar. Ben de böyleydim. Bunu ben yapabildiysem herkes yapabilir." açıklamasıyla dikkat çekmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül bu kez de dans ettiği anlarla adından söz ettirdi. Atagül'ü görenlerin aklına danslarıyla ünlü olan Şeyma Subaş geldi, "Şimdi Şeyma Subaşı düşünsün" yorumları yapıldı.
"ŞİMDİ ŞEYMA SUBAŞI DÜŞÜNSÜN"
Neslihan Atagül dansıyla ortalığı salladı! "Bağcılar çocuğuyum" demişti sosyal medya yıkıldı.
Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül önceki gün verdiği bir röportajda, "Politik olmaktan hoşlanmıyorum. Şöyle bir şey var; ben Bağcılar'da büyüdüm. Benim o 13 yaşındaki halim gibi bir sürü genç var. Kimse onlara inanmıyor; onlar kendilerinde inanılacak bir şeye, bir dala tutunmaya çalışıyorlar. Ben de böyleydim. Bunu ben yapabildiysem herkes yapabilir. Bu anlamda aramızda bir fark yok."
"Bir hedef belirleyip o hedef uğruna çabalamak gerekiyor. Söylenen her şeyi duyup, sağduyuyla bir filtreden geçirip kendine malzeme yapmak gerekiyor bence. Bugün dönüp arkama baktığımda; yaptığım şey o kadar da kolay değildi. O yüzden her zaman kalbimden bana fısıldayan o cılız sesi dinledim. İyi ki dinlemişim. Şimdi de o sesi dinleyin demekten vazgeçmek istemiyorum."
"Anlaşılmanın peşindeyim. Korkmamanın. Cesur olmanın peşindeyim aslında. İnanmanın peşindeyim. Tamamlanmanın. Kendi potansiyelimin yüzde yüzünü ortaya çıkarmanın peşindeyim ve insanların bu anlamda benden faydalanmasının peşindeyim. İnsanların potansiyelini çıkarmanın peşindeyim. Daha çok sevmenin, daha çok âşık olmanın. Ama bir kadına ya da erkeğe olan aşktan bahsetmiyorum. Genel olarak aşk. Sadece bunların peşindeyim diyebilirim." demişti.