Neslihan Atagül dansıyla ortalığı salladı! "Bağcılar çocuğuyum" demişti sosyal medya yıkıldı: "Şimdi Şeyma Subaşı düşünsün"

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül önceki gün verdiği bir röportajda, "Politik olmaktan hoşlanmıyorum. Şöyle bir şey var; ben Bağcılar'da büyüdüm. Benim o 13 yaşındaki halim gibi bir sürü genç var. Kimse onlara inanmıyor; onlar kendilerinde inanılacak bir şeye, bir dala tutunmaya çalışıyorlar. Ben de böyleydim. Bunu ben yapabildiysem herkes yapabilir. Bu anlamda aramızda bir fark yok."