RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı: "Hep işkence..."

Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı: "Hep işkence..."

Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı. Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Demet Akalın yeniden spor yapmaya başladı. Hira adında bir kızı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti. Omuzunda havlusuyla video çeken Demet Aklın spor hocasını habersiz çekti. O anları görenler, "Seni de spor yaparken görelim" yorumları yaptı.

04.04.2023 16:47 - Son Güncelleme: 04.04.2023 16:54
Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu’nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı: Hep işkence...

"HEP İŞKENCE..."

Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu’nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı: Hep işkence...

Son dönemde aldığı kilolarla gündeme gelen Demet Akalın kararını verdi.

Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu’nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı: Hep işkence...

Bir çocuk annesi Demet Akalın spora başladı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu’nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı: Hep işkence...

Hocasını paylaşan Akalın'ı görenler, "Spor yaparken de görelim" yorumları yaptı. İşte başta Demet Akalın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor kareleri...

Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu’nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı: Hep işkence...

ÜNLÜLER ARASINDA SPOR POZLARI ÇOK MODA

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