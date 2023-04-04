Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı: "Hep işkence..."
Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı. Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Demet Akalın yeniden spor yapmaya başladı. Hira adında bir kızı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti. Omuzunda havlusuyla video çeken Demet Aklın spor hocasını habersiz çekti. O anları görenler, "Seni de spor yaparken görelim" yorumları yaptı.
04.04.2023 16:47 - Son Güncelleme: 04.04.2023 16:54
"HEP İŞKENCE..."
Demet Akalın spora başladı! Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun ardından o da spor salonundan paylaştı ortalık yıkıldı.
Hocasını paylaşan Akalın'ı görenler, "Spor yaparken de görelim" yorumları yaptı. İşte başta Demet Akalın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor kareleri...