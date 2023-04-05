Gören gözlerini alamadı! Seda Sayan’ın 4 milyon dolara aldığı lüks villasına bakın! İşte Çağlar Ökten’le aşk yuvası...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen sene Nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile evlendi. Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, geçen haftalarda ise 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına taşındı. Lüks evinin her detayını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Sayan'ın Çağlar Ökten ile aşk yuvası bir kez dahha gündem oldu. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evi...
05.04.2023 20:20 - Son Güncelleme: 05.04.2023 20:20
Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıkan Seda Sayan, özel hayatıyla da yıllarca magazin manşetlerini süsledi.
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen sene Nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile evlendi.