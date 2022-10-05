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Haberler Magazin Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel... Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı görenler: "Bu rakamlar halis mi?"

Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel... Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı görenler: "Bu rakamlar halis mi?"

Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Burcu Esmersoy ve Murat Boz'un sosyal medya kazançları ortaya çıktı, görenlerin ağzı açık kaldı. Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı, "Bu rakamlar halis mi?" yorumları yapıldı. İşte o rakamlar...

05.10.2022 16:46 - Son Güncelleme: 05.10.2022 16:46
Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel... Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı görenler: Bu rakamlar halis mi?

"BU RAKAMLAR HALİS Mİ?"

Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Burcu Esmersoy ve Murat Boz'un sosyal medya kazancı olduğu ortaya çıktı, iddiya göre ünlülerin tek bir paylaşım yaparak elde ettiği o rakamlar sosyal medyada gündem oldu. İşte görenlerin, "Hslis mi bu?" dediği o rakamlar...

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Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel... Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı görenler: Bu rakamlar halis mi?

BURAK ÖZÇİVİT

250 BİN TL

Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel... Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı görenler: Bu rakamlar halis mi?

HANDE ERÇEL

230 BİN TL

Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel... Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı görenler: Bu rakamlar halis mi?

SERENAY SARIKAYA

140 BİN TL

Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel... Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı görenler: Bu rakamlar halis mi?

NESLİHAN ATAGÜL

130 BİN TL

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