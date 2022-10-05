Vav TV İzle
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut"

Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut"

Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Adana - İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncu Serenay Sarıkaya bir derginin kapak çekimindeki ttarzıyla sosyal medya gündeminde. Pembe bir pelerin giyen Serenay Sarıkaya'nın boy gösterdiği o kare kısa sürede çok konuşulanlar arasında girdi. Son olarak Umut Evirgen'le aşk yaşayan pembe pelerinli Sarıkaya'yı görenler, "Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut" yorumları yaptı.

05.10.2022 16:11 - Son Güncelleme: 05.10.2022 16:17
Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut

"NE KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK UMUT"

Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut

Son olarak Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiasıyla gündeme gelmiş, Evirgen'in de Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü.

Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut

Şu sıralar yeni projesi nedeni ile İstanbul - Adana arasında mekik dokuyan Serenay Sarıkaya Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut

Son olarak pembe pelerinli kıyafetiyle bir dergi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın boy gösterdiği o kare kısa sürede gündem oldu.

Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut

Serenay Sarıkaya'nın bu fotoğrafını görenler, "Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut" yorumları yaptı.

SON DAKİKA