Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu: "Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut"
Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Adana - İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncu Serenay Sarıkaya bir derginin kapak çekimindeki ttarzıyla sosyal medya gündeminde. Pembe bir pelerin giyen Serenay Sarıkaya'nın boy gösterdiği o kare kısa sürede çok konuşulanlar arasında girdi. Son olarak Umut Evirgen'le aşk yaşayan pembe pelerinli Sarıkaya'yı görenler, "Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut" yorumları yaptı.
05.10.2022 16:11 - Son Güncelleme: 05.10.2022 16:17
"NE KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK UMUT"
Serenay Sarıkaya sütyensiz boy gösterdi o kare olay! Sosyal medya yorum yağmuruna tuttu.
Son olarak Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiasıyla gündeme gelmiş, Evirgen'in de Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü.
Şu sıralar yeni projesi nedeni ile İstanbul - Adana arasında mekik dokuyan Serenay Sarıkaya Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Son olarak pembe pelerinli kıyafetiyle bir dergi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın boy gösterdiği o kare kısa sürede gündem oldu.
Serenay Sarıkaya'nın bu fotoğrafını görenler, "Ne kaybettiğine dön de bir bak Umut" yorumları yaptı.