Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jet kavgasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı: "6 çocuğundan birini boğmaya çalıştı, korkudan..."

YOLCULUKTAN BEŞ GÜN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇTI

2016 yılında yapılan ve ailenin dağılmasına yol açtığı ileri sürülen bu uçak yolculuğundan tam beş gün sonra Jolie, eşine boşanma davası açmıştı. Duruşma dosyalarında yer alan belgelere göre Angelina Jolie'nin avukatları, 2016 yılında yaşanan bu olayın ardından yıldızın boşanmak için harekete geçtiğini belirtti. Avukatlar, "Pitt'in o gün tüm aileye yaşattığı acının tekrarlanmasını önlemek ve çocuklarını korumak için Jolie'nin boşanma kararı aldığını" belirtti.