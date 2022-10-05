Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jet kavgasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı: "6 çocuğundan birini boğmaya çalıştı, korkudan..."
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jet kavgasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı. Son olarak Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e karşı açtığı dava dosyasındaki iddialar basına yansıdı. Bazıları daha önce de gün yüzüne çıkan bu iddialar, kan donduran cinsten! İşte 2016 yılında Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin özel jetlerinde yaşadıkları kavgaya dair tüyler ürperten detaylar...
"6 ÇOCUĞUNDAN BİRİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI"
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jet kavgasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı.Bir zamanlar sadece Hollywood'da değil tüm dünyada "aşkın simgesi" olarak görülen ve o dönemde "Brangelina" diye anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor.
Üçü biyolojik üçü evlatlık olmak üzere; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocukları bulunan Angelina Jolie-Brad Pitt ikilisi, uzun yıllar süren birlikteliklerinin sonunda 2014'te evlenmiş, ancak 2016'da yollarını ayırmıştı. Jolie ile Pitt'in ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.
UÇAK TUVALETİNDE ŞİDDET
Angelina Jolie'nin ileri sürdüğüne göre Pitt, ailece çıktıkları bir özel uçak yolculuğu sırasında altı çocuktan birini boğmaya çalıştı, diğerinin de yüzüne vurdu. Angelina Jolie daha önce de aynı yolculuk sırasında Pitt'in, özel uçağın tuvaletinde kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.
SIRTINDA VE DİRSEĞİNDE DARP İZLERİ
47 yaşındaki Angelina Jolie'nin dava dosyasında yer alan iddialarına göre bütün bu olaylar, 2016 yılında, ailenin Fransa'dan ABD; California'ya yaptığı bir özel uçak yolculuğu sırasında yaşandı. Hatta Jolie, bu şiddetin kanıtı olarak sırtında ve dirseğinde darp izleri kaldığını da belirtti.
YOLCULUKTAN BEŞ GÜN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇTI
2016 yılında yapılan ve ailenin dağılmasına yol açtığı ileri sürülen bu uçak yolculuğundan tam beş gün sonra Jolie, eşine boşanma davası açmıştı. Duruşma dosyalarında yer alan belgelere göre Angelina Jolie'nin avukatları, 2016 yılında yaşanan bu olayın ardından yıldızın boşanmak için harekete geçtiğini belirtti. Avukatlar, "Pitt'in o gün tüm aileye yaşattığı acının tekrarlanmasını önlemek ve çocuklarını korumak için Jolie'nin boşanma kararı aldığını" belirtti.