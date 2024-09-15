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Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı! 8 yıl sonra hamilelik müjdesini vermişti! Minik Doğulu meğer...

Dört aylık hamile olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Hem hamileliğin heyecanını yaşayan hem de projelerine ara vermeyen Atagül, geçtiğimiz günlerde İtalya'da bir iş ziyaretiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 11:05 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 11:15
Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı! 8 yıl sonra hamilelik müjdesini vermişti! Minik Doğulu meğer... 1

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun aşk hikayesi, 2013 yılında başladıkları "Fatih Harbiye" dizisinin setinde filizlenmiş ve kısa süre içinde gerçek aşka dönüşmüştü. 2016 yılında evlenerek mutluluklarını taçlandıran çift, sekiz yıl sonra beklenen bebek müjdesini verdi.

Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı! 8 yıl sonra hamilelik müjdesini vermişti! Minik Doğulu meğer... 2

Aşklarının ilk başladığı zamanlardan bu yana magazin kulislerinin en çok konuştuğu çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bebeklerinin cinsiyeti hakkında çok şey yazılıp çizildi ama gerçeği güzel oyuncu açıkladı...

Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı! 8 yıl sonra hamilelik müjdesini vermişti! Minik Doğulu meğer... 3

Eşi Kadir Doğulu hakkındaki 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını reddeden Neslihan Atagül, adeta söylentilere kulak tıkamıştı. Söylentilerin ve skandal görüntülerin üzerinden henüz 1 yıl geçmişti ki güzel oyuncu hamile olduğunu açıkladı.

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