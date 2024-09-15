Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı! 8 yıl sonra hamilelik müjdesini vermişti! Minik Doğulu meğer...

1 Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun aşk hikayesi, 2013 yılında başladıkları "Fatih Harbiye" dizisinin setinde filizlenmiş ve kısa süre içinde gerçek aşka dönüşmüştü. 2016 yılında evlenerek mutluluklarını taçlandıran çift, sekiz yıl sonra beklenen bebek müjdesini verdi.

2 Aşklarının ilk başladığı zamanlardan bu yana magazin kulislerinin en çok konuştuğu çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bebeklerinin cinsiyeti hakkında çok şey yazılıp çizildi ama gerçeği güzel oyuncu açıkladı...