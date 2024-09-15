2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den bikinili pozlar! 'Summer 24' paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti: Yaz güneşi gibi

Fahriye Evcen'in tatil pozları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin yorum ve beğenilerini cezbederken yaz aylarının en gözde isimlerinden biri oldu.
Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen bu yaza da pozlarıyla damgasını vurdu. Karan ve Kerem adında 2 erkek evladı olan Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla yaz boyu gündemden düşmedi.
Güzel oyuncu son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile hayran bırakmıştı.