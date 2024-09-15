2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den bikinili pozlar! 'Summer 24' paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti: Yaz güneşi gibi

1 Fahriye Evcen'in tatil pozları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin yorum ve beğenilerini cezbederken yaz aylarının en gözde isimlerinden biri oldu.

2 Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen bu yaza da pozlarıyla damgasını vurdu. Karan ve Kerem adında 2 erkek evladı olan Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla yaz boyu gündemden düşmedi.