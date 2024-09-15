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2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den bikinili pozlar! 'Summer 24' paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti: Yaz güneşi gibi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu yaz sosyal medyada paylaştığı tatil pozlarıyla büyük bir etki yarattı. Tatilin sonunda eşi Burak Özçivit'in evde çiçeklerle karşıladığı Evcen, yaz tatili sırasında çektiği kareleri "Summer '24" başlığı altında sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 12:21 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 12:29
2 çocuk annesi Fahriye Evcen’den bikinili pozlar! ’Summer 24’ paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti: Yaz güneşi gibi 1

Fahriye Evcen'in tatil pozları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin yorum ve beğenilerini cezbederken yaz aylarının en gözde isimlerinden biri oldu.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’den bikinili pozlar! ’Summer 24’ paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti: Yaz güneşi gibi 2

Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen bu yaza da pozlarıyla damgasını vurdu. Karan ve Kerem adında 2 erkek evladı olan Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla yaz boyu gündemden düşmedi.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’den bikinili pozlar! ’Summer 24’ paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti: Yaz güneşi gibi 3

Güzel oyuncu son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile hayran bırakmıştı.

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