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Haberler Magazin Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı 'kızı olsa bu kadar benzer' Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman'ın eşi...

Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı 'kızı olsa bu kadar benzer' Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman'ın eşi...

5 ay önce Cedi Osman'da evlenmişti görenler Ebru Şahin'i yorum yağmuruna tuttu... Son dönemin en popüler oyuncularından olan Ebru Şahin'in son halini görenler şaşırmadan edemedi... NBA'de forma giyen Milli basketbolcu Cedi Osman'la evlendikten sonra ekrandan elini eteğini çeken Ebru Şahin önceki akşam bir davete katıldı. Şahini yeni imajıyla görenler gözlerine inanamadı.

13.12.2022 15:43 - Son Güncelleme: 13.12.2022 15:43
Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı ’kızı olsa bu kadar benzer’ Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman’ın eşi...

Evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya başlayan oyuncu, imaj değişikliği yaptı. Estetik yaptırdığı ileri sürülen oyuncu, koyu göz detaylı makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun yeni imajı ise Türk sinemasının başarılı sanatçılarından Aydan Şener'e benzetildi. İşte detaylar...

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Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı ’kızı olsa bu kadar benzer’ Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman’ın eşi...

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu.

Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı ’kızı olsa bu kadar benzer’ Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman’ın eşi...

Hercai'nin ardından son olarak Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı ’kızı olsa bu kadar benzer’ Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman’ın eşi...

Şahin, geçen günlerde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izlemişti.

Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı ’kızı olsa bu kadar benzer’ Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman’ın eşi...

Eşinin attığı basket sayılarıyla keyiflenen oyuncu, güzelliğiyle Yunanistan manşetlerini süslemişti.

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