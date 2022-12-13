Ebru Şahin imaj değiştirdi son haliyle Aydan Şener oldu çıktı 'kızı olsa bu kadar benzer' Yeşilçam yıldızının kopyası olan Cedi Osman'ın eşi...
5 ay önce Cedi Osman'da evlenmişti görenler Ebru Şahin'i yorum yağmuruna tuttu... Son dönemin en popüler oyuncularından olan Ebru Şahin'in son halini görenler şaşırmadan edemedi... NBA'de forma giyen Milli basketbolcu Cedi Osman'la evlendikten sonra ekrandan elini eteğini çeken Ebru Şahin önceki akşam bir davete katıldı. Şahini yeni imajıyla görenler gözlerine inanamadı.
13.12.2022 15:43 - Son Güncelleme: 13.12.2022 15:43
Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu.
Hercai'nin ardından son olarak Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.