Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşlerini bir de yıllar sonra görün! Yeşilçam'ın efsane filminin...

Yeşilçam'ın en çok sevilen filmlerinden biri olan Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşlerini hatırlıyor musunuz? Anneleri ve babaları yıllar önce ayrılan, 6 kardeş 3'er 3'er bölünen bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler'de, Ahmet ve Mehmet kardeşler birbirlerinden bihaber aynı kadına aşık olmuşlardı. Zaten bu sayede kardeş olduklarını öğrenmişleri.

Aradan yıllar geçti. Onlardan ekranlardan çekildi. Son hallerini görünce inanamayacaksınız.