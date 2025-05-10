Neşe Karaböcek’in ardından Gülden Karaböcek de suskunluğunu bozdu!

Neşe Karaböcek, hayat hikayesini anlattığı 'İşte Benim Masalım' adlı kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ve kardeşi Gülden Karaböcek'in evliliğine de değindi.

Neşe Karaböcek kitabı için yaptığı basın toplantısında ise konuyla ilgili "Küçük bir şey, çok ayrıntılı anlatmadım. Onun da çocukları var, bizim de çocuklarımız, torunlarımız var. Hepsini düşünerek usturuplu bir şekilde yazmaya çalıştım. Kardeşimi hala affetmedim" dedi.

Bu gelişmelerin ardından eski defterler bir kez daha açıldı. Gülden Karaböcek de suskunluğunu sosyal medya üzerinden bozdu.

Sosyal medya hesabında bir basın açıklaması yayınlayan Karaböcek, şunları söyledi: "Yakın zamanda yayımlanan bir anı kitabı üzerinden yaklaşık 50 yıl önce iyisiyle kötüsüyle yaşanmış olan ilişkiler üzerinden bir linç kampanyası yapılıyor oluşu bu açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle ülkemizin bunca sorunu varken değerli vaktinizden aldığım için kusura bakmayınız"